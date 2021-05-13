Londra'daki Üniversiteli Türk Gençlerinin "Çekçek" Kariyeri

Türkiye'de üniversiteden mezun olduktan sonra ekonomik gerekçelerle İngiltere'ye yerleşen bazı Türk gençler, bisikletli çekçekleriyle turist gezdiriyor ve bu işteki günlük kazançlarının Türkiye'dekinden çok daha fazla olduğuna dikkati çekiyor.