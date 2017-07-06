Londra'daki Ukrayna Reform Konferansı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın reform sürecine ilişkin, "Tabii ki herkes yapılacak daha çok şey olduğunu kabul ediyor ancak bu toplantıda yoğun olarak gördüğümüz, Ukrayna'nın doğru yolda ilerlediği oldu." ifadelerini kullandı.



İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde İngiltere ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde bugün yapılan Ukrayna Reform Konferansı'nın ardından Johnson ile Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ortak basın toplantısı düzenledi.



Johnson, konferansa 30'dan fazla ülkeden temsilcinin yanı sıra uluslararası mali ve güvenlik kuruluşlarından da katılım sağlandığını belirterek, Ukrayna'nın desteklenmesi çerçevesinde gösterilen uluslararası ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"Ukrayna'nın reform sürecinin yolunda devam etmesine yönelik endileşeler vardı. Rusya'nın agresifliği karşısında sabırsızlık vardı ancak herkes Ukrayna'nın savunmasını desteklemekte kararlıydı." diyen İngiliz Bakan, Ukrayna'nın reform başarısının herkes için hayati önem taşıdığının altını çizdi.



Johnson, Ukrayna'nın 2014'ten bu yana reform sürecinde katettiği ilerlemeden övgüyle bahsetti.



Ülkelerin yanı sıra uluslararası finansal kuruluşlarının da Ukrayna'ya olumlu bakış açısıyla yaklaştığını dile getiren Johnson, hükümetin ekonomik reform alanında başarı yakaladığını bildirdi.



Bakan Johnson, şöyle konuştu:



"Geçen 3 yılda karşı karşıya kaldığı durumlara rağmen Ukrayna'nın neler gerçekleştirdiğine yönelik bir iyimserlik var. Ukrayna'nın geleceğine de iyimserlikle bakılıyor. Ülkenin, son 3 yıl içinde yönetimi ve toplumuna yönelik gerçekleştirdiği reformlar, geçen 23 yılda yaptığından çok daha fazla. Herkes bunu söylüyor. Özellikle de eskiden bu yana bölgede çalışan ekonomistler. Ukrayna hükümetinin gerçekleştirdikleri, son derece olumlu. Tabii ki herkes yapılacak daha çok şey olduğunu kabul ediyor ancak bu toplantıda yoğun olarak gördüğümüz, Ukrayna'nın doğru yolda ilerlediği oldu."



Ukrayna Başbakanı Groysman da konferans çerçevesinde Ukrayna yönetiminin 2017-2020 dönemine ilişkin Reform Hareket Planı'nın ele alındığını bildirdi.



Ukraynalı lider, hükümet çalışmalarında ekonomik büyüme, sosyal istikrar ve bölgedeki güvenlik durumunun kuvvetlendirilmesine odaklandıklarını aktararak, "Konferansta, ortaklarımızın desteğini hissettik. Bu bizim için çok önemli. Önümüzde zorlu bir yol var. Rus agresifliğinin yanı sıra son 3 yılda birkaç görevi yerine getirdik. Dün artık tarih. Önemli olan bugünümüz ve yarın neler olacağı." diye konuştu.



Ekonomik reform sürecinde ilerleme kaydedildiğini ve bunun sonuçlarının da 2016-2017 döneminde elde edildiğini söyleyen Başbakan Groysman, "Önümüzdeki 3 yıl için, 2020'ye kadar olan planımız çok net." ifadelerini kullandı.



Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın temsil ettiği konferans kapsamında bakanlar düzeyindeki genel oturumların yanı sıra "iyi yönetişim", "ekonomik büyüme", "hukukun üstünlüğü", "yolsuzlukla mücadele", "savunma ve güvenlik reformu" ile "beşeri sermaye" olmak üzere söz konusu Reform Hareket Planı'nda anlaşmaya varılan öncelikli reform alanlarının her biri hakkında detaylı görüşmeler yapıldı.