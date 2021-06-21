Londra'daki Türk kuaförden yaz aylarına özel saç trendleri önerisi
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Londra'daki Türk kuaförden yaz aylarına özel saç trendleri önerisi

Londra'daki Türk kuaförden yaz aylarına özel saç trendleri önerisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu yazın saç trendleri hakkında bilgi veren Londra'da faaliyet gösteren Hair By Sam kuaförün kurucu Samet Zili, saçların daha hareketli ve renkli olacağını belirterek, "Çarpıcı karamel balyaj modeliyle birlikte kadınlar düz veya dalgalı saç stilinde arka tarafa doğru uzanan bağlanmış bir...

Bu yazın saç trendleri hakkında bilgi veren Londra'da faaliyet gösteren Hair By Sam kuaförün kurucu Samet Zili, saçların daha hareketli ve renkli olacağını belirterek, "Çarpıcı karamel balyaj modeliyle birlikte kadınlar düz veya dalgalı saç stilinde arka tarafa doğru uzanan bağlanmış bir saç modelini uygulayacak" dedi.

Kuaför Samet Zili, yaz aylarının saç trendleriyle ilgili tüyolar paylaşarak, bu yazın saç stillerinin başında karamel balyaj modelinin yer aldığını söyledi. Son zamanlarda oldukça popüler olan bu modelin çeşitli etkinliklerde de görüldüğünü kaydeden Zili, "2021 yılında popülerliğinin daha çok artması beklenen bu saç stili ile kadınlar düz veya dalgalı saç stilinde arka tarafa doğru uzanan bağlanmış bir saç modelini uygulayacak" diye konuştu.

"AKSESUARLAR SAÇLARI DAHA ESTETİK GÖSTERECEK"

Kuaför Samet Zili, saçların daha güzel görünmesini sağlayacak olan bir diğer saç stilinin ise çeşitli aksesuarlar olacağını ifade ederek, "Her saç modeline uygun olarak yer alacak olan aksesuarlar, kadınların saçını daha estetik gösterecek. Özellikle özel anlar için tercih edilecek olan bol aksesuarlı saç stili, yeni yıl ile kadınların ilgi alanı olabilir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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