Londra'daki Türk iş insanından İzmir'e yatırım; 500 kişiye istihdam sağlanacak

Kozmetik markası Seralife'ın kurucusu Ankaralı iş insanı Serap Doğan İzmir'e şube açacağını açıkladı.

Kozmetik markası Seralife'ın kurucusu Ankaralı iş insanı Serap Doğan İzmir'e şube açacağını açıkladı. Doğan, "Bu yatırımla en az 500 kişiye istihdam oluşturabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyetlerini sürdüren, tekstil ve kozmetik sektörü başta olmak üzere sağlık ve güzellik alanında faaliyet gösteren Serap Doğan yatırımlarını Türkiye'ye kaydırma kararı aldığını ve 2022'nin ilk yarısına kadar İzmir'e bir şube açacağını duyurdu. İlk etapta 300 bin Euro değerinde bir yatırım planladıklarını belirten Doğan, "Yurt dışında kazandıklarımızı cennet vatanımızda değerlendirmek istiyoruz. Bunu bir vatandaşlık borcu olarak görüyoruz. Olaya sadece ekonomi açısından bakmıyoruz. Bu yatırımla bizi yetiştiren ülkemize bir nebze olsun katkımız olacak. İzmir'e açacağımız ilk şubemizde ilk etapta çok fazla istihdam sağlayamayacağız ancak farklı ilçelere ve şehirlere de açıldığımızda en az 500 kişi istihdam oluşturabileceğimizi düşünüyoruz" şeklindeki açıklamaları ile yatırımları hakkında detaylı bilgi verdi.

"YABANCI YATIRIMCILARA DA ÖRNEK OLUYORUZ"

Serap Doğan, Türklerin İngiltere'de yatırım faaliyetlerine girişmesinin oradaki birçok yatırımcının da dikkatini çektiğini söyleyerek, "Bizim burada yapacağımız yatırımlar sadece soydaşlarımızın değil, yabancı yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Türkiye'de açacağımız şubede sağlık ve güzellik alanında hizmet vereceğimiz için bazı ürünleri de farklı firmalardan temin edeceğiz" sözleri ile açıkladı. Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmekle onları da heyecanlandırdıklarını ifade eden Doğan "Şimdiden bu ürünler için yaptığımız görüşmelerde yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ürün ihraç edecek olmalarından dolayı ne kadar heyecanlı olduklarını gördük. Bu da bir Türk olarak bizi fazlasıyla gururlandırdı" diye konuştu.

"ÜRÜNLERİME GÜVENİYORDUM"

Kozmetik markası Seralife ile çok daha fazla tanındığını kaydeden Doğan, "Markayı kurduğumda ürünlerime çok güveniyordum. Ama buna herkesin inanmasını sağlamalıydım. Bunu başarmak kolay olmadı. Etkili ve kaliteli reklam çalışmalarımın neredeyse tamamını sosyal medya üzerinden gerçekleştirdim. Bu sayede insanların markama ulaşmasını, benim de hedef kitleme ulaşmamı kolaylaştırdı. Kısa zamanda yüksek bir tanınırlık oranına eriştik. Oradaki tanınırlığımızı ülkemizin incisi İzmir'e de ulaştırmak istiyorum. Bu benim için gurur verici bir yatırım olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı