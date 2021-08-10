Londra'daki Tower Bridge köprüsünün kolları havada asılı kaldı
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BBC

Londra'daki Tower Bridge köprüsünün kolları havada asılı kaldı

Londra'daki Tower Bridge köprüsünün kolları havada asılı kaldı
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere'nin başkenti Londra'da kentin sembollerinden olan Tower Bridge köprüsü, Pazartesi günü öğleden sonra havada asılı kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kentin sembollerinden olan Tower Bridge köprüsü, Pazartesi günü öğleden sonra havada asılı kaldı. Köprünün kullanılamaması sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Londra polisi 127 yıllık yapının oluşan teknik bir arıza sebebiyle asılı kaldığını duyurdu.

Thames Nehri'nden bir geminin geçmesi için açılan baskül köprünün kolları tekrar kapatılamadı.

Gece boyu açık kalan köprünün Salı günü daha büyük trafik sorunlarına yol açabileceği bildirildi.

Sürücüler ve yayalar da bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Onarım çalışmaları devam ederken köprünün bağlantı yolları da trafiğe kapatıldı.

1894 yılında faaliyet göstermeye başlayan köprünün inşası sekiz yıl sürdü. İkonik köprü normal şartlarda her yıl yaklaşık 800 kere açılıyor.

Ancak geçen yıl Ağustos ayında da mekanik bir arıza sebebiyle bir saatten fazla açık kalmıştı.

Köprüyü yöneten City of London Corporation'ın sözcüsü, arızayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü, ancak arızanın kaynağının henüz bilinmediğini söyledi.

Londra'nın sembollerinden: Tower Bridge

Londra'daki Tower Bridge köprüsünün kolları havada asılı kaldı
Londra'daki Tower Bridge köprüsünün kolları havada asılı kaldı
BBC
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