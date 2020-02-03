Londra'daki Saldırıdan Yeni Görüntüler
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Londra'daki Saldırıdan Yeni Görüntüler

Londra'da 2 kişinin yaralandığı saldırganın da polis tarafından öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler yayınlandı.

03.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:47

'da 2 kişinin yaralandığı saldırganın da tarafından öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde silahlı polisle yerde yatan kişi dikkat çekiyor. Görüntülerde yetkililerin çevredekilere içeri girmeleri yönünde yaptıkları çağrılar da duyuluyor



Haber Videosu

: Londra'daki Saldırıdan Yeni Görüntüler
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