: Londra'daki Saldırıdan Yeni Görüntüler

03.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:47

Londra'da 2 kişinin yaralandığı saldırganın da polis tarafından öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler yayınlandı. Görüntülerde silahlı polisle yerde yatan kişi dikkat çekiyor. Görüntülerde yetkililerin çevredekilere içeri girmeleri yönünde yaptıkları çağrılar da duyuluyor

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