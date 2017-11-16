Londra'daki Regent Street'te Işıklandırma Yapıldı

Noel hazırlıklarının sürdüğü Londra'nın Oxford sokağından sonra, Regenct sokağında da ışıklandırma çalışmaları yapıldı.



Işıklandırmalar İngiliz halkının yanı sıra turistlerin de ilgisini çekti.



50 bin kişinin katılımı öngörülen Noel kutlamaları için ünlü orkestralar Clean Bandit ve Paloma Faith sahne aldılar.



1954 yılında beri süregelen ışıklandırma çalışması için 300 bin lamba kullanıldı.



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Işıklandırma ve kutlamalardan görüntüler