Londra'daki Parson's Green Metro İstasyonunda 'Patlama'

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Parson's Green metro istasyonunda bir patlamanın meydana geldiği belirtiliyor. Londra Polisi, bölgede incelemelerin başlatıldığını duyurdu.



Londra'nın güneybatısındaki Parson's Green istasyonunun önüne çok sayıda ambulans sevk edilmiş durumda.



Sosyal medyada, vagonlardan birisinde bir patlama meydana geldiği, yolcuların yüzlerinde yanıklar oluştuğu yönünde henüz teyit edilmemiş bilgiler paylaşılıyor.



Twitter'da sıkça paylaşılan bir fotoğrafta, süpermarket poşetinin içinde bulunan bir kovanın yandığı görülüyor. Ancak kovanın içinde bulunduğu vagonda ciddi bir hasar gözükmüyor.