Londra'daki Otelinin Önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Coşkulu Karşılama
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için gittiği Birleşik Krallık'taki Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu'nda konuştu.
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için gittiği Birleşik Krallık'taki Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu'nda konuştu.
Erdoğan konuşmasını gerçekleştirirken, Londra'da kalacağı otelin önünde büyük bir kalabalık tezahüratlarla Cumhurbaşkanını bekledi.
(Fotoğraflı)
Görüntü dökümü:
Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar - Londra