Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi
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Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.

03.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:05
Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

'nin başkenti 'da düzenlenen bıçaklı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Streatham bölgesinde dün bıçaklı saldırı düzenlendi. En az 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

Saldırganın isminin Sudesh Amman olduğu ve daha önce terörle bağlantılı suçlardan hüküm giydiği açıklanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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