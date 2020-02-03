Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

03.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:03

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.



İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Streatham bölgesinde dün bıçaklı saldırı düzenlendi. En az 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendiğini açıkladı.



Saldırganın isminin Sudesh Amman olduğu ve daha önce terörle bağlantılı suçlardan hüküm giydiği açıklanmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA