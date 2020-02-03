Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Streatham bölgesinde dün bıçaklı saldırı düzenlendi. En az 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
Saldırganın isminin Sudesh Amman olduğu ve daha önce terörle bağlantılı suçlardan hüküm giydiği açıklanmıştı. - LONDRA