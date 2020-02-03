Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi
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Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bıçaklı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.

03.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:03
Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

'nin başkenti 'da düzenlenen bıçaklı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.


İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Streatham bölgesinde dün bıçaklı saldırı düzenlendi. En az 2 kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendiğini açıkladı.


Saldırganın isminin Sudesh Amman olduğu ve daha önce terörle bağlantılı suçlardan hüküm giydiği açıklanmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA
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