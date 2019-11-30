Londra'daki bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

30.11.2019 00:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:10

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bıçaklı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Londra Polis Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, düzenlediği basın toplantısında, "Saldırıda yaralananlardan ikisi trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 3 kurban da şu anda hastanede." dedi.

Saldırıyı "korkunç" olarak niteleyen Dick, "Önümüzdeki günlerde hem silahlı hem de silahsız daha fazla polis göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Olaya başka birinin karışıp karışmadığını tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Dick, "Boş terör ideolojisi, nefretten başka bir şey sunmuyor. Bugün herkesi bunu reddetmeye çağırıyorum. Bizim şehrimiz harika bir şehir. Çünkü birbirimizin farklılıklarını kucaklıyoruz. Bu trajediden hala daha güçlü çıkmalıyız. Bunu yaparken de bizi bölmek isteyenlerin asla başarıya ulaşmamalarını temin edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesinin yerel saatle 21.30'da (TSİ 00.30) toplanacağı açıklandı.

Sahte patlayıcı taşıyordu

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Basu, yerel saatle 14.00'te ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin vurduğu saldırganın öldüğünü bildirmişti.

Olayı terörle bağlantılı olarak ele aldıklarını belirten Basu, ancak saldırganın motivasyonu konusunda kesin bir ifade kullanmaktan kaçınmıştı.

Polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da açıklamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülüyor.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

İngiliz hükümeti, bu ay ülkedeki terör tehdidi seviyesini en yüksek ikinci basamak olan "ciddi"den 3. basamak olan "önemli"ye düşürmüştü. Terör tehdidi seviyesi 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından yükseltilmişti.

Kaynak: AA