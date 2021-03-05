Londra'daki Abbey Road caddesine ait tabela 37 bin sterline satıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Londra'daki Abbey Road caddesine ait tabela 37 bin sterline satıldı

05.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:09
Londra'daki Abbey Road caddesine ait tabela 37 bin sterline satıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da ünlü kayıt stüdyolarına ev sahipliği yapan ve The Beatles grubunun albüm kapağında yer alan Abbey Road'da bulunan tabela 37 bin sterline (386 bin 48 lira) satıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ünlü kayıt stüdyolarına ev sahipliği yapan ve The Beatles grubunun albüm kapağında yer alan Abbey Road'da bulunan tabela 37 bin sterline  (386 bin 48 lira) satıldı. 

İngiltere'nin başkenti Londra'nın St John's Wood bölgesinde bulunan ve dünyaca ünlü kayıt stüdyolarına ev sahipliği yapan Abbey Road sokağındaki tabela 37 bin sterline (386 bin 48 lira) satıldı.Tabelanın bin ile 2 bin sterline satılması beklenirken yoğun talep nedeniyle satış fiyatının beklentileri aştığı belirtildi. Dünya'nın birçok ülkesinden teklif alan tabelanın bulunduğu Abbey Road, dünyaca ünlü The Beatles grubunun 1969 yılında yayımladığı albümün ismini de taşıyor.

'İLGİ BENİ ŞOKE ETTİ'

Satış projesini yürüten müzayedeci Catherine Southon  satış ile ilgili " Londra'daki sokak tabelalarını satma projesi başından sonuna kadar çok eğlenceliydi ve bu projeye dahil olmak bir onurdu" diye konuştu. Southon aynı zamanda, tabelanın gördüğü ilginin kendisini şoke ettiğini de belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Koca İbrahim Aydemir
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Acun Ilıcalı Sedat Kapurtu
Spor Arda Turan Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Londra'daki Abbey Road caddesine ait tabela 37 bin sterline satıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 10:37:55. #1.16#
title