Londra'da, Yemen'e saldırılar ve Suudi Arabistan'a silah satışı protesto edildi
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Londra'da, Yemen'e saldırılar ve Suudi Arabistan'a silah satışı protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Yemen'e yönelik saldırılar ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine silah satan ülkeler protesto edilirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Londra Büyükelçiliğinin binadaki bayrağı gösteri öncesi indirdiği görüldü.

Londra'da, Yemen'e saldırılar ve Suudi Arabistan'a silah satışı protesto edildi
12.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:06

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Yemen'e yönelik saldırılar ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine silah satan ülkeler protesto edilirken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Londra Büyükelçiliğinin binadaki bayrağı gösteri öncesi indirdiği görüldü.

İngiliz yayın kuruluşu BBC önünde toplanan bir grup, Parlamento Medyanı'na yürüdü.

Gruptakiler, Yemen bayrakları ile "saldırıları durdurun", "Yemen için adalet" yazılı dövizler taşıdı, "Yemen'i kurtarın", "Birleşik Arap Emirlikleri'ni boykot edin" ve "Suudi Arabistan'ı durdurun" sloganları attı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin, Yemen'e saldırdığını ve silahları İngiltere'nin de aralarında olduğu ülkelerden aldıklarını belirten göstericiler, İngiliz hükümetinden geçen hafta yeniden başladığı silah satışını durdurmasını istedi.

Göstericilerin güzergahı üzerinde bulunan BAE Londra Büyükelçiliğininin protesto öncesi binanın her iki yanında bulunan bayrakları indirdiği ve isminin yazılı olduğu levhaları kartonla kapattığı görüldü.

Suudi Arabistan ve BAE'nin saldırıları

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise "Yemen hükümetine destek" adı altında ülkeye yönelik saldırılar gerçekleştirip denizden, havadan ve karadan ambargo uyguluyor.

Koalisyonun ortağı BAE'nin de Yemen hükümetine bağlı güçler içinde "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek amacıyla büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.

Yemen hakkındaki verileri toplayan Yemen Data Project'e göre, koalisyonun sivil yerleşim alanlarını da hedef alan saldırılarında bugüne kadar aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 8 bin 700'den fazla kişi öldürüldü, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı. "Save the Children" adlı yardım kuruluşu, ablukaların neden olduğu kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 85 binden fazla çocuğun ölmüş olabileceğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ise savaş, yetersiz beslenme ve kolera gibi hastalıklar yüzünden ülkede yaklaşık 230 bin kişinin öldüğünün tahmin edildiğini kaydediyor.

Kaynak: AA

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