Londra'da Yaşayan Türk Toplumu Düğünde Buluştu

– Türkiye'de bir ses yarışmasında gösterdiği performansla tanınan Felicity Zeynep Topkaya ve futbolcu Baran Çiçek, İngiltere'nin en büyük tanınmış otellerinden Savoy Hotel'de dünya evine girdi. Törene Londra'da yaşayan Türk toplumunun önemli isimleri katıldı.



Londra'da yaşayan Türk toplumunun tanınmış isimlerinden işadamı Mustafa Topkaya'nın kızı olan Zeynep ile halk oyunları eğitmeni Hüseyin Çiçek'in oğlu Baran'ın düğününe 300'ü aşkın davetli katıldı. Savoy Hotel'in görkemli salonunda İngiltere'ye özgü usullerle ağırlanan davetliler, geleneksel Türk müzikleri ile davul zurna eşliğinde doyasıya eğlenip halay çektiler.



Aslen Sivaslı olan Mustafa Topkaya'nın yakınlarının yanı sıra işadamı dostları Ali Matur ve Hüseyin Uçar, Altan Kemal, Ceftus Direktörü İbrahim Doğuş, CHP Londra Temsilcisi Hasan Dikme, Kraliçe'den ödüllü Dr Teoman Sırrı'nın da aralarında bulunduğu seçkin davetli kitlesi gece geç saatlere kadar genç çiftin mutluluğuna ortak oldular. Düğün için Avusturalya, Almanya ve Türkiye gibi farklı ülkelerden davetliler Londra'ya geldiler.



Genç çiftin beraberliklerini anlatan bir kliple başlayan gecede bir konuşma Mustafa Topkaya, kızı Zeynep'in, oğlu Jamie ile birlikte kendisine hayatın en büyük hediyesi olduğunu vurguladı. Çocuklarının mutlu bir ortamda büyümeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Topkaya, beraber tatil yaptıkları aile dostlarını da tek tek anarak, hatıralarını paylaştı. Mustafa Topkaya, daha sonra kızı için hazırladıkları ve Zeynep'in çocukluğunu yansıtan bir klibi davetlilerle paylaştı.



Gecede söz alan damadın babası Hüseyin Çiçek'te Zeynep'le birlikte ailelerine yeni bir fert daha katıldığını vurgulayarak, duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Londra'da doğup büyüyen Zeynep Topkaya, zaman zaman sahne aldığı caz kulüplerinde müzik otoritelerinin dikkatini çekmişti. Aynı zamanda söz yazarı da olan Felicity Zeynep Topkaya, dünyanın önemli caz sanatçılarının sahne aldığı Jazz Café gibi mekanlarda da sahne aldı. Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen White Night Festivali'nde yarışarak, jüri özel ödülü alan genç sanatçı Türkiye'de de önemli bir dinleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.



1975 yılında Londra'ya göç eden Mustafa Topkaya, başarılı restoran girişimleri ile toplumumuzda en çok tanınan isimlerden birisi oldu. Doğu Londra'da bulunan İstanbul İşkembecisi isimli restoranı uzun yıllar boyunca İngiltere'de yaşayan Türklerin buluşma noktası olan işletme, çok sayıda İngiliz'e de Anadolu mutfağını sevdirmişti. İlk kez tavuk döneri yapan bir işletme ile de 'takeaway' olarak bilinen döner kebap işletmelerine büyük bir yenilik getiren Topkaya emlak ve inşaat alanlarındaki yatırımları ile de başarı kazandı. - Londra