- Londra'da yaşayan Azerbaycanlılardan Ermenistan protestosu

Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı

LONDRA - Londra'da yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirirken, bir grup Ermeni bölgede toplanarak Azerbaycanlılara saldırdı.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim sürerken, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıların Ermenistan'a yönelik tepkileri dinmiyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan televizyon kanalı BBC'nin önünde toplanan yüzlerce Azerbaycanlı, geçtiğimiz 12 Temmuz'da Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Tovuz bölgesine top atışları gerçekleştirilmesini protesto etti. Kalabalık grup hazırladıkları pankartlarla birlikte Trafalgar Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşün başlayacağı sırada BBC binasının önüne gelen Ermeniler ise karşı tarafta bulunan Azerbaycanlılara saldırdı. İngiltere hükümetinden alınan izinle yürüyüş gerçekleştiren Azerbaycanlılara saldıran Ermeniler, kısa süre sonra polis gözetiminde bölgeden uzaklaştırıldı.

Protestoya Londra'da yaşayan birçok Türk vatandaşı da bayraklarla destek verirken, BBC önünden başlayan yürüyüş yaklaşık 3 buçuk saat sonra Trafalgar Meydanı'nda son buldu. Protestoda İngiltere Polis Teşkilatından çok sayıda polis görev aldı, yürüyüş boyunca da gruba eşlik edildi.

Protestoculardan Hafız Bakşailer, "Ermeniler bizim Tovuz bölgemizdeki ateşkesi bozdular, 12 şehit verdik. Bunu protesto etmek için Londra'da toplandık" dedi. Bakşailer, "Yine onlar bugün bizim durduğumuz yere geldiler ve bize saldırmaya başladılar. Yine Ermenistan kendi iç yüzünü gösterdi. Ne kadar kötü bir millet olduklarını göstermeye çalıştılar" dedi.

"Ermeniler topraklarımızı işgal ediyor"

Emir Daşdemiro ise, "Ermenistan, bizim topraklarımızı almaya çalıştığı için biz bugün yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Bizler de Londra'da yaşayanlara göstermek istiyoruz ki Ermeniler topraklarımızı işgal ediyor. Bizim çocuklarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı öldürmüşlerdir. Bu Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı soykırımı, bütün Türk dünyası için önemlidir" ifadelerini kullandı. Çocuğuyla birlikte protestoya katıldığını belirten Daşdemiro, "Kendi itirazlarımızı ve sesimizi bildirmek istiyoruz. Karabağ topraklarımızı işgal etmişlerdir. Bizler topraklarımızdan çıkmalarını istiyoruz. Bütün dünya bizim topraklarımızı tanıdı. Bütün ülkeler diyor ki çıksınlar Ermeniler, çıkmıyorlar. Bu yüzden burada toplandık" diye konuştu.

"Bugünkü protestomuzda bize saldırdılar"

Protestoculardan Aybeni Zeynelova seslerini duyurmak için miting yaptıklarını ifade ederek, "12 Temmuzda şehit verdik, generalimizi şehit verdik. Bir sürü askerimiz şehit oldu. Topraklarımızı hala zapt etmeye çalışıyorlar ve bugünkü protestomuzda bize saldırdılar. Yani biz sulh için yürüyüş yaptığımız halde bize hücum ettiler, saldırı yaptılar, küfürler savurdular. Ama biz yine de yılmadık, hala yürüyoruz" dedi.

Azerbaycanlıların yürüyüşüne destek veren Türk vatandaşı Tuğçe Sarıyaprak ise, "Türk vatandaşıyım, her zaman sizi destekliyoruz. Yanınızdayız. Ne olursa olsun kardeş bir milletiz. Devlet olarak da insan olarak da her zaman bir bütün olduk. Bizim gücümüzü her şekilde gördüler tarihimizden bu yana, şimdi de görecekler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA