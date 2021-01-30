Londra'da yapılacak Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları iptal edildi
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Londra'da yapılacak Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları iptal edildi

30.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:08
Londra'da yapılacak Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları iptal edildi

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Tokyo Olimpiyatları için Londra'da nisan ayında düzenlenecek Avrupa Kota Müsabakaları'nın iptal edildiğini söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Tokyo Olimpiyatları için Londra'da nisan ayında düzenlenecek Avrupa Kota Müsabakaları'nın iptal edildiğini söyledi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren kadın ve erkek olimpik boks milli takımlarını ziyaret eden Gözgeç, AA muhabirine, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle Londra'da yapılan Avrupa Kota Müsabakaları'nın yarıda kaldığını hatırlattı.

Londra'da bu yıl nisan ayında yapılması planlanan Avrupa Kota Müsabakaları'nın da iptal edildiğini belirten Gözgeç, "İngiltere'de artan vakalardan dolayı müsabakaları ileri bir tarihe değil, başka bir yere nakledilmek üzere iptal etmişler. Henüz yeri belli değil. İngiltere'de ölüm sayısı 100 bini buldu. Biz olimpiyat elemelerine odaklanmış durumdayız. " dedi.

Haziran ayında da Paris'te Dünya Kota Müsabakaları'nın yapılmasının planlandığını anlatan Gözgeç, şunları kaydetti:

"Onun da yeri değişebilir. Biz hazırlıklarımızı olimpiyatlar yapılacakmış gibi sürdürüyoruz. Elemelerin yeri değişse bile devam edeceğini düşünerek çalışmalarımıza sıkı şekilde devam ediyoruz. Sporcular kendilerini olimpiyat ve dünya elemelerine kilitlemişler. Bizim için yerin önemi yok. Sporcularımız çok iyi. Çok iyi bir takım olma yolundayız. İnşallah buradan da bir zafer elde edeceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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