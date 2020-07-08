Londra'da vinç evlerin üzerine düştü 1 ağır yaralı Londra'da vinç evlerin üzerine düştü 1 ağır yaralıİngiltere, (DHA)- İngiltere'de inşaat yakınında bulunan vinç evlerin üzerine düştü.

Londra'da vinç evlerin üzerine düştü 1 ağır yaralı

İngiltere, (DHA)- İngiltere'de inşaat yakınında bulunan vinç evlerin üzerine düştü. Yerel medya, bir kişinin ağır yaralandığını duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Gale Sokağı'nda bir inşaatta kullanılan vinç, evlerin üzerine düştü. Acil durum ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken bir kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, vincin düştüğü evlerin çatılarında göçükler oluştuğu görüldü.

Kaynak: DHA