Londra'da vinç evlerin üzerine düştü: 1 ağır yaralı
İngiltere'de inşaat yakınında bulunan vinç evlerin üzerine düştü.
08.07.2020 17:30 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:56
İngiltere'de inşaat yakınında bulunan vinç evlerin üzerine düştü. Yerel medya, bir kişinin ağır yaralandığını duyurdu.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Gale Sokağı'nda bir inşaatta kullanılan vinç, evlerin üzerine düştü. Acil durum ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken bir kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, vincin düştüğü evlerin çatılarında göçükler oluştuğu görüldü.
Kaynak: DHA