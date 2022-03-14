Londra'da Ukrayna'ya destek protestosu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 17'nci gününde, Avrupa'nın birçok kentinde olduğu gibi İngiltere'nin başkenti Londra'da da savaş karşıtı gösteriler vardı. Barış Çimen, protestoları yerinde izledi.

DailyMotion.com / Güncel