Londra'da Ukrayna'ya destek protestosu
DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 17'nci gününde, Avrupa'nın birçok kentinde olduğu gibi İngiltere'nin başkenti Londra'da da savaş karşıtı gösteriler vardı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 17'nci gününde, Avrupa'nın birçok kentinde olduğu gibi İngiltere'nin başkenti Londra'da da savaş karşıtı gösteriler vardı. Barış Çimen, protestoları yerinde izledi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
DailyMotion.com / Güncel