Londra'da Ukrayna'ya destek protestosu - Haberler

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Londra'da Ukrayna'ya destek protestosu

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 17'nci gününde, Avrupa'nın birçok kentinde olduğu gibi İngiltere'nin başkenti Londra'da da savaş karşıtı gösteriler vardı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 17'nci gününde, Avrupa'nın birçok kentinde olduğu gibi İngiltere'nin başkenti Londra'da da savaş karşıtı gösteriler vardı. Barış Çimen, protestoları yerinde izledi.

DailyMotion.com / Güncel

England, Ukrayna, Londra, Rusya, Güncel, Haberler

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