Londra'da Ukrayna Reform Konferansı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kırım'daki duruma ilişkin olarak, "Uluslararası hukukun tarafında durmaya ve genel olarak Kırımlıların ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmaya devam edeceğiz." dedi.



İngiltere ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde başkent Londra'da düzenlenen Ukrayna Reform Konferansı'nda Türkiye'yi temsilen bulunan Yıldız, burada konuşma yaptı.



Yıldız, Ukrayna gibi Türkiye'nin de bir Karadeniz ülkesi olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de, iyi bir reformdan geçmiş, Kırım da dahil birleşik ve bağımsız toprak bütünlüğünü koruyan Ukrayna'nın, tüm bölge için, Türkiye, Karadeniz, Avrupa ve NATO için ve her şeyden önemlisi Ukrayna halkı için iyi olduğuna inanıldığını belirtti.



Ukrayna'nın 2014'ten bu yana katettiği mesafeyi "Teşvik edici başarılar görüyoruz" ifadesiyle tanımlayan Yıldız, şöyle konuştu:



"Ancak gerçek dostlar olarak daha fazlasının yapılması gerektiğini ve daha hızlı yapılabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle Başbakan Groysman tarafından sunulan stratejik plan da dahil olmak üzere Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Söz konusu destek, diğerlerinin yanı sıra, daha önce sözü edilen bazı kredi limitleri, insani yardımlar ve en önemlisi de Türkiye'den gelen özel sektör yatırımlarını kapsayacak. Türk işletmelerini Ukrayna'da kalmaya devam etmeye ya da Ukrayna'ya gitmeye ve yatırım yapmaya teşvik ediyoruz."



Ukrayna'nın doğusundaki kriz



Yıldız, Ukrayna'daki gerginliğe de dikkati çekerek, "Ukrayna, kapsayıcı politikalar benimsediğinde ve kapsayıcı kurumlar inşa ettiğinde, Kırım ile Donbas'ta yaşanan olaylara rağmen daha dayanıklı hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Bu çerçevede Minsk Anlaşması'nın görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Yıldız, "Bu anlaşma, sürece yönelik memnuniyetsizliğin devam etmesine rağmen halen tamamıyla uygulanması ve tarafımızdan desteklenmesi için temel bir plan sunmaktadır." dedi.



"Son yıllarda Türkiye ile Ukrayna arasındaki üst düzey diyaloglar, yatırım, turizm ve politika da dahil olmak üzere her alanda iki ülkenin iletişim ve etkileşimde bulunmasına çok yardımcı oldu." ifadesini kullanan Yıldız, Türk diplomatları olarak bunun devam etmesini umduklarını ve bu süreci destekleyeceklerini bildirdi.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'in eş başkanlığını yürüttüğü konferansta Ukrayna delegasyonunun liderliğini Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman yapıyor.



İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde yapılan konferansla, Ukrayna'nın 2014'ten bu yana reformlar üzerinde katettiği ilerlemenin gösterilmesi, Ukrayna hükümetinin 2017-2020 dönemine ilişkin Reform Hareket Planı'nın sunulması ve Ukrayna'ya destek gösterilmesi ile öncelikli reform alanları üzerinde anlaşılması çerçevesinde uluslararası toplumun bir araya getirilmesi amaçlanıyor.



Konferans kapsamında bakanlar düzeyindeki genel oturumların yanı sıra, "iyi yönetişim", "ekonomik büyüme", "hukukun üstünlüğü", "yolsuzlukla mücadele", "savunma ve güvenlik reformu" ile "beşeri sermaye" olmak üzere söz konusu Reform Hareket Planı'nda anlaşmaya varılan öncelikli reform alanlarının her biri hakkında detaylı görüşmeler yapılıyor.