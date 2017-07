Londra'da Ukrayna Reform Konferansı

Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın temsil ettiği, İngiltere ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Reform Konferansı, Londra'da başladı.



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'in eş başkanlığını yürüttüğü konferansta Ukrayna delegasyonunun liderliğini Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman yapıyor.



İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde yapılan konferansla, Ukrayna'nın 2014'ten bu yana reformlar üzerinde katettiği ilerlemenin gösterilmesi, Ukrayna hükümetinin 2017-2020 dönemine ilişkin Reform Hareket Planının sunulması ve Ukrayna'ya destek gösterilmesi ile öncelikli reform alanları üzerinde anlaşılması çerçevesinde uluslararası toplumun bir araya getirilmesi amaçlanıyor.



Konferans kapsamında bakanlar düzeyindeki genel oturumların yanı sıra, "iyi yönetişim", "ekonomik büyüme", "hukukun üstünlüğü", "yolsuzlukla mücadele", "savunma ve güvenlik reformu" ile "beşeri sermaye" olmak üzere söz konusu Reform Hareket Planında anlaşmaya varılan öncelikli reform alanlarının her biri hakkında detaylı görüşmelerin yapılması planlanıyor.



Toplantı öncesinde konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Ukrayna'nın son dönemdeki reform konusunda ilerlemelerini överken, yapılması gereken daha çok şey olduğunu da belirtti.



"Ukrayna halkının arzuladığı istikrarlı ve müreffeh bir geleceğe, bölgedeki hükümetin reformlara kesin şekilde bağlı kalmasının yanı sıra uluslararası toplumun desteğini vermesiyle ulaşılacağını" vurgulayan Johnson, "Bu nedenle, Ukrayna Reform Konferansı boyunca konuyla ilgili pek çok uluslararası ortağı burada görmek çok güzel." ifadesini kullandı.



Ülkesinin Ukrayna'ya reform sürecinin desteklenmesi, yolsuzlukla mücadele ve Rus saldırganlığına karşı durma beceresinin geliştirilmesinde yardım eli uzatmaya her zaman devam edeceğini bildiren İngiliz Bakan, "Ukrayna'nın en yakın dostlarından biri olarak, vatandaşlarının isteklerini yerine getirirken ve büyük bir Avrupa ülkesinin ekonomik potansiyelini fark ederken Ukrayna'nın yanında olmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.