Londra'da Türkler'in Karantinalar Arası Düğün Telaşı - Haberler
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Londra'da Türkler'in Karantinalar Arası Düğün Telaşı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da iki Türk genci, tekrar karantina ihtimalinin konuşulmaya başladığı bir zamanda düğün telaşı içerisinde.

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki Türk genci, tekrar karantina ihtimalinin konuşulmaya başladığı bir zamanda düğün telaşı içerisinde. Çiftlerin gönüllerince yapacakları düğün töreninde kısıtlama olmadan nikah masasına oturabilmesi, ülkede uzun zamandır iple çekilen bir özlem

Londra'da Türkler'in Karantinalar Arası Düğün Telaşı
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Haber: Londra'da Türkler'in Karantinalar Arası Düğün Telaşı - Haberler
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