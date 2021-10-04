Londra'da Türkler'in Karantinalar Arası Düğün Telaşı

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki Türk genci, tekrar karantina ihtimalinin konuşulmaya başladığı bir zamanda düğün telaşı içerisinde. Çiftlerin gönüllerince yapacakları düğün töreninde kısıtlama olmadan nikah masasına oturabilmesi, ülkede uzun zamandır iple çekilen bir özlem

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