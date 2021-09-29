Londra'da Türkiye Göçmeni Uber Sürücüleri Eylem Yaptı
Mobil uygulama üzerinden sürücülük ve taşımacılık hizmeti sunan Uber, Londra'daki genel müdürlük binası önünde protesto edildi.
Mobil uygulama üzerinden sürücülük ve taşımacılık hizmeti sunan Uber, Londra'daki genel müdürlük binası önünde protesto edildi. Davullu zurnalı eylemde çoğunluğu Türkiye'den göçmenlerin oluşturduğu şoförler, çeşitli haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 24 saatlik grev çağrısı yaptı
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