Londra'da Türkçe konuşanlara Vikipedi eğitimi
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Londra'da Türkçe konuşanlara Vikipedi eğitimi

Türkiye'de 2 buçuk yılı aşkın süredir erişim yasağı bulunan, dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Vikipedi için İngiltere'deki Türkçe konuşan gönüllülere "içerik üretme eğitimi" verildi.

13.01.2020 20:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:27

'de 2 buçuk yılı aşkın süredir erişim yasağı bulunan, dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Vikipedi için 'deki Türkçe konuşan gönüllülere "içerik üretme eğitimi" verildi. Etkinliği düzenleyenler, "herkes kendi anadilinde bilgiye kolayca ulaşabilmeli ve içerik hakkında söz sahibiView on euronews

Kaynak: Euronews.com


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: Londra'da Türkçe konuşanlara Vikipedi eğitimi
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