Londra'da Türk mahallesinde yangın
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Londra'da Türk mahallesinde yangın

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Wood Green semtinde akşam saatlerinde bir apartmanın üst katında çıkan yangın panik yarattı.

Londra'da Türk mahallesinde yangın
30.04.2020 02:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 02:17

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Wood Green semtinde akşam saatlerinde bir apartmanın üst katında çıkan yangın panik yarattı.

Wood Grren semtinin Winkfield caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katında çıkan yangının yan binalara sıçradığı belirtiliyor.

Yaklaşık 80 itfaiye erinin müdahalede bulunduğu yangının kontrol altına alındığı ve yangında can kaybı olmadığı bildirildi.

Londra'da Türk mahallesinde yangın

Kaynak: DHA

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