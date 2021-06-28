Londra'da tren istasyonunda yangın çıktı
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Londra'da tren istasyonunda yangın çıktı

Londra'da tren istasyonunda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonunda yangın çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonunda yangın çıktı.

Başkentteki Elephant and Castle Tren İstasyonu'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

Yangın nedeniyle şehrin birçok noktasından duman yükseldi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yerine yaklaşık 70 itfaiye ekibi gönderildi.

Yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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