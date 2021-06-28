Londra'da tren istasyonunda korkutan yangın
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Londra'da tren istasyonunda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Elephant and Castle tren istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Elephant and Castle tren istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Elephant and Castle tren istasyonunda çıkan yangın yetkilileri harekete geçirdi. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına 70 yakın itfaiye eri görevlendirildi. Yangının ardından dumanlar bölgeyi kaplarken, halkın evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi. Trenlerin bölgeden geçişini durduruldu.

-İHA-

Londra'da tren istasyonunda korkutan yangın
Londra'da tren istasyonunda korkutan yangın
Londra'da tren istasyonunda korkutan yangın
Londra'da tren istasyonunda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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