Londra'da toplu taşıma ücretlerine gelecek ay yaklaşık yüzde 5 zam yapılacak

İngiltere'nin başkenti Londra'da otobüs ve metro hizmetlerine gelecek aydan itibaren yaklaşık yüzde 5 zam yapılacağı bildirildi.

Londra'nın toplu taşıma servisi Transport for London'dan (TfL) yapılan açıklamada, başkentte marttan itibaren otobüs ve metro ulaşım hizmetlerinde fiyatların yaklaşık yüzde 5 artırılacağı belirtildi. Böylece Londra'da toplu taşıma hizmetlerinde son 10 yılın en sert fiyat artışı kaydedilmiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Londra Belediye Başkanı Sadık Han, "TfL'nin finansmanı salgın nedeniyle büyük ölçüde azaldığından hükümet, Londra'da temel ulaşım hizmetlerinin çalışmaya devam etmesini sağlamak için acil durum finansman anlaşmalarının bir parçası olarak katı koşullar belirledi. TfL'yi uygun şekilde finanse etmeyi reddetmesi nedeniyle hükümet tarafından bu pozisyona zorlandık." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlığında ikinci döneminde olan Sadik Han, 2016 ila 2020 yılları arasında şehirde toplu taşıma hizmetlerinin fiyatlarını dondurmayı başarmıştı.

Toplu taşıma denetleme kurumu London TravelWatch'ın Üst Yöneticisi Emma Gibson da "Kilit önemde meslek gruplarına mensup, maddi güçleri metro ya da trenle seyahat etmeye yetmeyen, sadece otobüs ile seyahat edebilen düşük gelirliler bu artışlardan en fazla etkilenenler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın öncesi gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'i doğrudan yolcu ücretlerine dayalı olan toplu taşıma servisi, salgın süresince yolcu sayısının azalması sonucu ciddi mali zorluklarla karşı karşıya kalmıştı.

İngiliz Ulaştırma Bakanlığı, salgın süresince Londra'da toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilmesi için toplam 4,5 milyar sterlin hacminde acil durum desteği sağlarken, şehrin toplu taşıma altyapısının geliştirilmesi için 2025'e kadar her yıl 1 milyar sterlin seviyesinde sermaye yatırımı yapılmasına karar vermişti.

Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında, "TfL'nin salgının etkilerini hala hissettiğinin farkındayız. Ancak TfL'nin finansal olarak sürdürülebilir olmasını sağlayacak gecikmiş reformları hızlandırmak belediye başkanının sorumluluğundadır." denilmişti.

Bu arada, İngiliz raylı ulaşım sendikası RMT Union üyesi Londralı vatmanlar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 1 ve 3 Mart'ta greve gitme kararı almıştı.

İngiltere'de hızla artan enerji fiyatlarının da etkisiyle enflasyon, aralıkta yıllık bazda yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, merkezi Londra'da bulunan Capital Economics, ülkede yıllık enflasyonun bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 7 seviyesine çıkmasını bekliyor.

Öte yandan, İngiltere'de dün akaryakıt fiyatları, bir kez daha rekor kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.