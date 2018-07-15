Londra'da Tommy Robinson'ın Serbest Bırakkılması İçin Gösteriler Düzenlendi

– Londra'da sağ görüşlü aktivist ve İngiliz Savunma Ligi'nin eski başkanı Tommy Robinson'ın serbest bırakılması için gösteriler düzenlendi.

Londra'nın Westminister bölgesinde iki grup tarafından düzenlenen gösterilerde bir davada sanıklarının kimliklerini ifşa ettiği için Mayıs'ta hapis cezası alan Robinson'ın serbest bırakılmasını isteyenler, "Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk" isimli sivil toplum örgütünün protestosuyla karşı karşıya kaldı.

Eylemde protestocular, Birleşik Krallık yönetimine Robinson'un serbest bırakılması ve Trump yönetiminin de Robinson'u desteklemesi yönünde çağrılarda bulundu. - Londra