Londra'da suriye konulu 4'lü zirve başladı
Londra'da Suriye konulu 4'lü Zirve başladıİngiltere, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.
03.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:09
Londra'da Suriye konulu 4'lü Zirve başladı
İngiltere, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.
Kaynak: DHA