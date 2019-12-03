Londra'da suriye konulu 4'lü zirve başladı
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Londra'da suriye konulu 4'lü zirve başladı

Londra'da Suriye konulu 4'lü Zirve başladıİngiltere, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.

03.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:09
Londra'da suriye konulu 4'lü zirve başladı

'da konulu 4'lü Zirve başladı

İngiltere, ()- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı 'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.

Kaynak: DHA

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: Londra'da suriye konulu 4'lü zirve başladı
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