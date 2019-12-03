Londra'da Suriye konulu 4'lü Zirve başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.
03.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, Londra'da başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zirvenin yapılacağı binaya girişi
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin yapılacağı binaya girişi
Kaynak: DHA