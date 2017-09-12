Londra'da Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı

Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI), İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.



İngiltere Savunma Bakanlığının sponsorluğunda kentin doğusundaki Excel Fuar Merkezi'nde, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 54 ülkenin katılımıyla düzenlenen 4 günlük fuar, kapılarını ziyaretçilere açtı.



Her iki yılda bir yapılan fuarda Türkiye, bu sene Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçılar Birliğinin ortak çalışması kapsamında bin 451 metrekarelik alanda yer alıyor.



Alanda Türkiye, BMC, ASELSAN, Havelsan, MKEK, TAİS, Roketsan, Otokar, Figes AŞ, Nurol Makina, Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi AŞ (YDS) dahil 28 firmayla temsil ediliyor.



Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, fuar alanında Türkiye'ye ayrılan bölümdeki stantları gezerek katılımcılarla bir süre sohbet etti.



AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma ve güvenlik ekipmanları sektöründe 2000'ler öncesinde hazır alım yapan Türkiye'nin 2002'den sonra özgün üretime adım attığını belirten Alpay, şöyle devam etti:



"Türkiye savunma sanayisi alanında bir başarı hikayesi yakalamış durumda. Bu fuarlar ve benzeri fuarlara sağladığımız katılımlarla firmalarımızın imkan ve yeteneklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni teknolojileri transfer etmeye çalışıyoruz ve yeni iş birlikleri arıyoruz. Savunma sanayisi şu anda dünyanın gözünü diktiği önemli bir sektör. Teknoloji transferi dahil teknolojiyi geliştirme açısından da önemli bir mekanizma burası. Dolayısıyla da bunun üzerinden ekonomik büyümesini, sıçramasını yapabilecek durumda, Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var."



Savunma sanayisi alanında önemli yere sahip İngiltere'nin, Türkiye'nin stratejik müttefiki olduğunu dile getiren Alpay, "İngiltere, Türkiye'ye özellikle terörle mücadele ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili en hızlı desteği veren ülkelerden biri." dedi.



Alpay, İngiltere ile Türkiye arasında hem stratejik hem de somut savunma iş birliği süreçlerinin de devam ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Buna bağlı olarak da biz Londra'da yapılmakta olan bu fuara çok güçlü bir katılım sağladık. Çok güçlü bir delegasyonla buraya geldik. Firmalarımızın, İngiltere'nin sahip olduğu savunma imkan ve yeteneklerini alması, yeteneklerini geliştirmesi, bilgi paylaşımı teknolojisi transferi açısından bu fuarın bizim firmalarımıza da katkı sağlayacağına inanıyoruz."



Fuardaki çalışmalar kapsamında görüştükleri İngiliz heyetin Türkiye'nin fuara güçlü katılımından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini aktaran Alpay, "Katılımımızın kendilerine güç kattığını ifade ettiler." diye konuştu.



Alpay, Türk delegasyonu ve firmalarının, fuar süresince İngiltere'nin yanı sıra çok sayıda ülke heyetleriyle çeşitli toplantılarda bir araya geleceğini bildirdi.



Dünyanın en büyük ve kapsamlı savunma ve güvenlik fuarları arasında gösterilen DSEI'ya bu yıl 36 bin katılımcı ilgi gösterirken, fuarda en büyüğü İngiltere'nin alanı olmak üzere bin 600'den fazla firmanın standı bulunuyor.