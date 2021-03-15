Londra'da Sarah Everard'ın polis tarafından öldürülmesi protesto ediliyor

Gösterilerden detaylar İngiltere'nin başkenti Londra'da, 33 yaşındaki Sarah Everard'ın bir polis tarafından kaçırılıp öldürülmesi ve Evevard'ın anma törenine polis müdahalesi protesto ediliyor.

Gösterilerden detaylar İngiltere'nin başkenti Londra'da, 33 yaşındaki Sarah Everard'ın bir polis tarafından kaçırılıp öldürülmesi ve Evevard'ın anma törenine polis müdahalesi protesto ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar