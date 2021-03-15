Londra'da Sarah Everard'ın polis tarafından öldürülmesi protesto ediliyor
15.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:54
Gösterilerden detaylar İngiltere'nin başkenti Londra'da, 33 yaşındaki Sarah Everard'ın bir polis tarafından kaçırılıp öldürülmesi ve Evevard'ın anma törenine polis müdahalesi protesto ediliyor.
Gösterilerden detaylar İngiltere'nin başkenti Londra'da, 33 yaşındaki Sarah Everard'ın bir polis tarafından kaçırılıp öldürülmesi ve Evevard'ın anma törenine polis müdahalesi protesto ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar