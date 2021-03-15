Londra'da Sarah Everard'ın polis tarafından öldürülmesi protesto ediliyor
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Londra'da Sarah Everard'ın polis tarafından öldürülmesi protesto ediliyor

15.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:54

Gösterilerden detaylar İngiltere'nin başkenti Londra'da, 33 yaşındaki Sarah Everard'ın bir polis tarafından kaçırılıp öldürülmesi ve Evevard'ın anma törenine polis müdahalesi protesto ediliyor.

Gösterilerden detaylar İngiltere'nin başkenti Londra'da, 33 yaşındaki Sarah Everard'ın bir polis tarafından kaçırılıp öldürülmesi ve Evevard'ın anma törenine polis müdahalesi protesto ediliyor.

Londra'da Sarah Everard'ın polis tarafından öldürülmesi protesto ediliyor
Londra'da Sarah Everard'ın polis tarafından öldürülmesi protesto ediliyor
Londra'da Sarah Everard'ın polis tarafından öldürülmesi protesto ediliyor
Londra'da Sarah Everard'ın polis tarafından öldürülmesi protesto ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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