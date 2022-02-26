Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi - Haberler

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Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi

AA, Zuhal Demirci - Güncel
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İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti. Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde toplanan protestocular, "Savaşı durdurun, Ukrayna'yı kurtarın", "Putin Ukrayna'dan defol"yazılı pankartlar taşıdı. İngiltere hükümetine ve uluslararası kuruluşlara, "Rusya'ya yaptırım uygulanması" çağrısında bulunan göstericiler, ellerinde Ukrayna ve İngiltere bayrakları taşıdı.

Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Londra'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Protesto, Ukrayna, Londra, Rusya, Güncel, Haberler

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