Londra'da renkli koyun geçişi

02.10.2019 17:10

Londra Köprüsü'nde gerçekleştirilen koyun geçişi renkli görüntülere sahne oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra, bu kez renkli bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Geleneksel olarak gerçekleştirilen koyun geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce koyunun Londra Köprüsü'ndeki renkli geçişi turistlerin de ilgi odağı oldu. Geçmişte Londra'ya koyunlarını satmak için gelen ve bu satışlardan kendilerinden vergi talep edilmeyen çiftçilerin anısını canlı tutmak amacıyla Pazar günü gerçekleştirilen koyun geçişi büyük ilgi topladı. Londra'nın eski belediye başkanlarından Lord David Wootton, etkinliğin Londra'nın farklı kesimlerinden insanları bir araya getirdiğini ifade ederek, "Her ne kadar Londra Köprüsü'nden koyun almak eski moda görünse de aslında koyunlardan gelen yün çok önemli ve çevre dostu. Gerçi artık birçok modern kullanım var" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA