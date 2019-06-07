Londra'da otobüste "öpüşmeleri istenen" eşcinsel çifte saldırı
İngiltere'nin başkenti Londra'da eşcinsel bir çift bindikleri otobüste bir grup erkeğin saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar öpüşmelerini istediği çift bunu yapmayınca iki kadını darp etti. Londra polisi saldırganlar hakkında soruşturma başlattı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da eşcinsel bir çift, bindikleri otobüste bir grup erkeğin saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar öpüşmelerini istediği çift bunu yapmayınca iki kadını darp etti. Londra polisi saldırganlar hakkında soruşturma başlattı.
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan saldırıyı "iğrenç ve kadın düşmanı" olarak niteleyerek kınadı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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