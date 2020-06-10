Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü
Ankara Esenboğa Havalimanı'na ambulans uçağın inişi Derman ve Yiğit bebeklerin uçaktan indirilmesi ve ambulansa taşınması Baba Ömer Evrensel'in açıklamaları Anne Fatma Evrensel'in açıklamaları ANKARA - Antalya'da kafaları yapışık halde dünyaya geldikten sonra İngiltere'nin başkenti...
10.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:06
Ankara Esenboğa Havalimanı'na ambulans uçağın inişi
Derman ve Yiğit bebeklerin uçaktan indirilmesi ve ambulansa taşınması
Baba Ömer Evrensel'in açıklamaları
Anne Fatma Evrensel'in açıklamaları
ANKARA - Antalya'da kafaları yapışık halde dünyaya geldikten sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da operasyonla birbirinden ayrılan ikizler Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye geldi.
Kaynak: AA