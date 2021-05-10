Londra'da nehrine giren balina için kurtarma operasyonu
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Londra'da nehrine giren balina için kurtarma operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames nehrine giren 4 metre uzunluğundaki balina için saatler süren kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames nehrine giren 4 metre uzunluğundaki balina için saatler süren kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames nehrine giren Mink türü balina için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Dört metrelik balinanın Richmond bölgesinde ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye gelen yardım ekipleri, balinayı bir tekne indirme rampasında sıkışmış halde buldu. Su sıkılarak hayatta tutulmaya çalışılan balinaya müdahale için bölgeye, Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Botu Kurumu ekipleri sevk edildi. Sıkışan balina, su sıkılarak serin ve ıslak tutulmaya çalışıldı. Dört saat süren kurtarma çalışmalarında vincin de kullanıldığı ifade edildi. Londra Liman Otoritesi'nin basına yaptığı açıklamada, balinanın gece saat 01.00 civarında kurtarıldığını ve Londra itfaiyesinin kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.


Londra'da nehrine giren balina için kurtarma operasyonu
Londra'da nehrine giren balina için kurtarma operasyonu
Londra'da nehrine giren balina için kurtarma operasyonu
Londra'da nehrine giren balina için kurtarma operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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