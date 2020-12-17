Londra'da Mutasyon Şüphesiyle Corona Önlemleri Sıkılaştırıldı
17.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:47
İngiltere hükümeti, Corona virüsünün mutasyona uğrayan yeni bir türünün neden olabileceği 3. dalga salgını önlemek için başkent Londra'daki önlemleri en yüksek seviyeye çıkardı.
İngiltere hükümeti, Corona virüsünün mutasyona uğrayan yeni bir türünün neden olabileceği 3. dalga salgını önlemek için başkent Londra'daki önlemleri en yüksek seviyeye çıkardı. Ayrıntıları Londra'dan Barış Çimen aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com