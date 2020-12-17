Londra'da Mutasyon Şüphesiyle Corona Önlemleri Sıkılaştırıldı

İngiltere hükümeti, Corona virüsünün mutasyona uğrayan yeni bir türünün neden olabileceği 3. dalga salgını önlemek için başkent Londra'daki önlemleri en yüksek seviyeye çıkardı.