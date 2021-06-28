Son dakika haberi! Londra'da metro istasyonu yakınında patlama sonrası yangın
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Son dakika haberi! Londra'da metro istasyonu yakınında patlama sonrası yangın

Son dakika haberi! Londra'da metro istasyonu yakınında patlama sonrası yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonu yakınlarında nedeni bilinmeyen bir patlama sonucu yangın çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonu yakınlarında nedeni bilinmeyen bir patlama sonucu yangın çıktı.

Londra İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, kentin güneyindeki Elephant and Castle semtindeki metro istasyonu yakınlarında patlama sonrası yangın çıktığı belirtildi. Halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunulan açıklamada, "Elephant and Castle Tren İstasyonu yakınında dört araba ve bir telefon kulübesi de yanıyor. Yollar kapatılıyor ve insanlara bölgeden uzak durmaları, pencereleri ve kapıları kapalı tutmaları tavsiye ediliyor" denildi. Öte yandan yangına müdahale için 15 itfaiye aracının ve yaklaşık 100 itfaiye personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Southwark Polis Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meydana gelen olayın terörle ilgili olmadığının düşünüldüğü aktarıldı.


Son dakika haberi! Londra'da metro istasyonu yakınında patlama sonrası yangın
Son dakika haberi! Londra'da metro istasyonu yakınında patlama sonrası yangın
Son dakika haberi! Londra'da metro istasyonu yakınında patlama sonrası yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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