Londra'da metro çalışanları bir haftada ikinci kez greve gitti

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro hatlarında görevli yaklaşık 10 bin personel, salı günü başlattığı grevin ardından bugün ikinci kez greve çıktı.

Başkentte çok sayıda metro istasyonu, Londra Toplu Taşıma İdaresi (TfL) ile çalışma koşulları, iş kayıpları ve emekli maaşları konusunda anlaşmazlık yaşayan metro çalışanlarının grevi nedeniyle hizmet vermiyor.

Vatandaşların sabah evlerinden iş yerlerine gitmek için alternatif ulaşım yollarına yönelmesi, otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Her gün yaklaşık 5 milyon kişinin kullandığı metro hatlarındaki grev nedeniyle ulaşımın aksamaması için ek otobüs seferi konuldu.

Bazı başkentliler ise 24 saat sürecek grev nedeniyle iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de metro çalışanlarının grevini eleştirerek "Devam eden bu grevler açıkça birçok Londralıyı çok zor bir duruma sokuyor. Her iki tarafın da masaya oturmasını ve bu yıkıcı eyleme son vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da Twitter'dan yaptığı açıklamada, grevin, Londralılar ve Kovid-19 salgınından kurtulmaya çalışan işletmelerde bir kez daha ciddi karmaşaya neden olduğunu belirterek "Kimse bu aksamanın devam ettiğini görmek istemiyor. Bir çözüm bulmak için Demir Yolu, Deniz ve Ulaşım Çalışanları Ulusal Sendikası'nı (RMT), TfL ile çalışmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Metro çalışanları, bu hafta ilk kez 1 Mart'ta da greve çıkmıştı.