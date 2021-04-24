Londra'da Kovid-19 tedbirleri ve aşısı karşıtları yürüyüş düzenledi
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Londra'da Kovid-19 tedbirleri ve aşısı karşıtları yürüyüş düzenledi

Londra'da Kovid-19 tedbirleri ve aşısı karşıtları yürüyüş düzenledi
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de StandUpX adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşısı karşıtı grup, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da yürüyüş yaptı.

İngiltere'de StandUpX adlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşısı karşıtı grup, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da yürüyüş yaptı.

StandUpX üyeleri, yerel saatle 13.00'te Hyde Park'ta bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen grup üyeleri, toplu halde yürüyüşe geçti.

Başkent Londra'nın işlek caddelerinde yürüyüşlerini sürdüren göstericiler, eylemi Hyde Park'ta sonlandırdı.

Kentte trafiğin durmasına neden olan gösteride en az bir kişi gözaltına alındı.

"Aşı pasaportuna hayır", "Zorunlu aşıya hayır" ve "Yalanları ve karantinayı sonlandırın" yazılı pankartların taşındığı gösteride önlemlerin kaldırılması ve Kovid-19 aşılarının uygulanmaması istendi.

Grubun önceki aylarda yaptığı gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Metropolitan Polisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu ülkede yapılan gösterinin suç olduğuna işaret edilerek, halktan gösterilere katılmaması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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