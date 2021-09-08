Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları parlamento önünde gösteri düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve bu ay sonunda gece kulüpleri ve kalabalık mekanlarda yürürlüğe girmesi planlanan aşı pasaportu uygulamasının karşıtları gösteri düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve bu ay sonunda gece kulüpleri ve kalabalık mekanlarda yürürlüğe girmesi planlanan aşı pasaportu uygulamasının karşıtları gösteri düzenledi.

Başkentte parlamento binası önünde toplanan protestocular, "Zorunlu aşıya hayır", "Boris yalan söyledi, insanlar öldü", "Çocuklarımızı aşılamayın" yazılı pankartlar taşıyarak, genç ve çocukların aşılanmasına tepki gösterdi.

Kovid-19 aşılarının çok sayıda ölüme neden olduğunu iddia eden göstericiler, aşı pasaportu uygulamasına da şiddetle karşı çıktıklarını dile getirdi.

Polisin parlamento binası önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride zaman zaman protestocular ve polis arasında gerginlik yaşandı.

Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı karşıtlarının gösterisine İngiliz ordusunda görev yapmış bir grup eski asker de destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci