Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları parlamento önünde gösteri düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları parlamento önünde gösteri düzenledi

Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları parlamento önünde gösteri düzenledi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve bu ay sonunda gece kulüpleri ve kalabalık mekanlarda yürürlüğe girmesi planlanan aşı pasaportu uygulamasının karşıtları gösteri düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve bu ay sonunda gece kulüpleri ve kalabalık mekanlarda yürürlüğe girmesi planlanan aşı pasaportu uygulamasının karşıtları gösteri düzenledi.

Başkentte parlamento binası önünde toplanan protestocular, "Zorunlu aşıya hayır", "Boris yalan söyledi, insanlar öldü", "Çocuklarımızı aşılamayın" yazılı pankartlar taşıyarak, genç ve çocukların aşılanmasına tepki gösterdi.

Kovid-19 aşılarının çok sayıda ölüme neden olduğunu iddia eden göstericiler, aşı pasaportu uygulamasına da şiddetle karşı çıktıklarını dile getirdi.

Polisin parlamento binası önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride zaman zaman protestocular ve polis arasında gerginlik yaşandı.

Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı karşıtlarının gösterisine İngiliz ordusunda görev yapmış bir grup eski asker de destek verdi.

Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları parlamento önünde gösteri düzenledi
Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları parlamento önünde gösteri düzenledi
Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları parlamento önünde gösteri düzenledi
Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları parlamento önünde gösteri düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Yol kan gölüne döndü! İki gün arayla koyun sürüsüne dalan araçlar, 85 koyunu öldürdü
Yol kan gölüne döndü! İki gün arayla koyun sürüsüne dalan araçlar, 85 koyunu öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Haluk Levent Rasim Öztekin
Spor Max Meyer Çağdaş Atan Burak Yılmaz Lionel Messi Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları parlamento önünde gösteri düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 18:18:16. #1.16#

title