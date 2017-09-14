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Londra'da Konut Fiyatları Keskin Düşüşte

Londra'da konut fiyatları 2008'den bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.

Londra'da Konut Fiyatları Keskin Düşüşte

Londra'da konut fiyatları 2008'den bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı

Kaynak: Dunya.com