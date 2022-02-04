Koleksiyoner Kemal Giray'la söyleşi ve imza günü düzenlendi

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), koleksiyoner ve araştırmacı Kemal Giray'ın Osmanlı cephelerindeki savaş esirlerinin anlatıldığı yeni kitabı hakkında söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yaptı.

Giray, mektup, kartpostal, orijinal fotoğraf ve belgelere yer verdiği "1. Dünya Savaşı Süresince Osmanlı Cephelerindeki Savaş Esirleri" adlı eseriyle Londra YEE'de okuyucularıyla buluştu.

Kitabı oluşturan materyalleri 25 yıldan fazla süren araştırma sonucunda elde ettiği özel arşivinden seçtiğini kaydeden Giray, bunları daha önce bir çok organizasyonda sergilediğini, kitabında 1. Dünya Savaşı'nın gün yüzüne çıkarılmamış bazı insan hikayelerini belgeleriyle aktardığını anlattı.

Giray, Gelibolu, Galiçya, Fransa, Sarıkamış, Romanya, Bağdat, Musul, Yemen ve Balkanlar'daki kamplarda tutulan savaş esirlerine ait kartpostallardan ve fotoğraflardan örnekler paylaştı.

Kitapta esirlerin kamplardan kaçış örneklerini de okuyucularına sunduğunu aktaran Giray, 27 İngiliz askerinin Yozgat'taki kamptan Mısır'a nasıl kaçtıklarını gösteren belgelere de yer verdi.

Etkinlik, söyleşinin ardından yazarın okuyucuları için kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.