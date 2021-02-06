Londra'da klip çekti
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Londra'da klip çekti

06.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:51
Londra'da klip çekti

Klarnet sanatçısı Gökhan Demirdöğmez, Eylül ayında "Biraz Sesini Açar Mısın?" bestesine Londra'da klip çekti

Sanatçı "Bu sene kendi içimizde sesini açmak istediğimiz ne çok şey keşfettik. Ben dördüncü bestemi kaydederken; öncekiler için de birer sandalyelik yer açtım. ve tabii seslerini. Çünkü emeğin, sabrın ve hayatımda anlam bulmuş nicesinin sesi onlar. Hayatınızda yankılanmasını dilediğiniz ne varsa siz de ona kulak verin derim. Biz seneyi, kayıt içerisinde 'sesini açtığımız' 1sn ile imzaladık bile." Notuyla klibini 4 gün önce paylaştı. Şarkının aranjesini Göksel Kamçı yaptı., klibin çekimlerini ve düzenlemelerini ise Murat Kuşçu üstlendi. İngiltere'nin ilk resmi klarnet okulu Demirdöğmez Turkish Clarinet School'u Londra'da açan sanatçı çalışmalarını bir süredir Britanya'da sürdürüyor. Bütün dünyanın zor günler yaşadığı bu pandemi döneminde Demirdöğmez, bizden bir ses bir nefes ile duygusal bir şarkıyı dünyaya armağan ediyor. Bu dev panoptikon içinde duygularımız yeniden aydınlanıyor ve yine bu büyük kapatılmışlık günlerinde duygularımızı adeta nefesten geçiriyor. Dileğimiz odur ki umarız bir klarnet üflemesinde bütün dertlerimiz uçup buharlaşır. Gökhan Demirdöğmez, 2021 Şubat ayında Londra'nın en prestijli konser salonlarından Jazz Cafe'de, projede yabancı müzisyen arkadaşları ile "Demirdöğmez Project" konserini gerçekleştirecek.



Kaynak: Snob Magazin

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