İngiltere'nin başkenti Londra'da kadına yönelik şiddet protesto edildi.

The Million Women Rise (MWR) hareketi öncülüğünde, İngiltere Polis Teşkilatı Scotland Yard'ın önünde toplanan çok sayıda kadın gösterici, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, erkek şiddeti mağduru tüm kadın ve kız çocuklarını andı.

Protestocu kadınlar, ellerinde "Hep birlikte erkek şiddetine son verebiliriz", "Evde olmak, tehlikede olmak olmamalı" yazılı pankartlar taşıdı.

Dünya genelinde kadına yönelik şiddetin her türlüsünün devam ettiğini dile getiren göstericiler, kadınların maruz kaldığı şiddete son verilmesi için adım atılması çağrısında bulundu.

"Bütün kadınlar için güvenli bir yer talep ediyoruz"

Protestoya katılan ve ismini vermek istemeyen bir kadın gösterici, erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınları anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Kadına şiddet uygulayan kapitalist sistemle mücadele edebiliriz." dedi.

Özellikle şiddete maruz kalan, destekten mahrum bırakılan siyahi ve azınlıktaki kadınların karşı karşıya kaldığı zorluklara işaret eden protestocu, bütün kadınlar için güvenli bir yer talep ettiklerini söyledi.

Gösteride, erkek şiddeti nedeniyle ölen kadınların fotoğraf ve hikayelerinin yer aldığı afişlere yer verildi.

Kadına yönelik şiddet tüm dünyanın sorunu

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin yayımladığı verilere göre, dünya genelinde 15 yaş üstü yaklaşık 736 milyon kadın hayatlarının bir döneminde şiddete maruz kaldı. Bu kadınların 640 milyondan fazlasına eşleri ya da eski eşleri şiddet uyguladı. Küresel olarak kadın cinayetlerinin yüzde 38'ini eşler ya da birlikte oldukları erkekler işledi.

Öte yandan, araştırmalar, dünya genelinde şiddete uğrayan kadınların yüzde 40'ından daha azının bu konuda yardım alma talebinde bulunduğunu ve bu durumun kadınlarda, depresyon, kürtaj olma ve HIV kapma riskini artırdığına işaret ediyor.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri

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