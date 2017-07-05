İngiltere'nin başkenti Londra'da, İslamofobi karşıtı gösteri düzenlendi.



"Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk" adlı sivil toplum hareketi tarafından düzenlenen gösteri için katılımcılar, kentin doğusundaki Stratford semtinin metro istasyonu önünde toplandı.



İslam karşıtı nefret suçlarından etkilenen kişilere destek ve bu kişilerle dayanışma çağrısının yapıldığı gösteride, geçen ay Londra'nın doğusunda trafik ışığında bekleyen otomobile yaklaşan bir saldırganın attığı asitle yaralanan 2 Müslüman da anıldı.



"İslamofobiye hayır!", "Nefrete hayır!" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, asitli saldırıda yaralanan 37 yaşındaki Jameel Mukhtar ile aynı araçta bulunan 21 yaşındaki Resham Khan'a destek içerikli mesajlar verdi.



Gösterinin organizatörlerinden Rob Ferguson, Jameel ile Resham'ın uğradığı saldırının "İslamofobik nefret suçu" olduğunu vurgulayarak, yetkililerin bu kategorideki nefret suçlarıyla yeteri kadar ilgilenmediği eleştirisinde bulundu.



İngiltere'de, 21 Haziran'da, trafik ışığında beklerken aracına yaklaşan John Tomlin adlı İngiliz'in attığı asitle ağır yaralanan ve 2 gün yoğun bakımda kalan Mukhtar, İngiliz Channel 4 televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırganın kendisini Müslüman olduğu için hedef aldığını ve saldırının İslamofobik olduğunu söylemişti.



İslamofobik saldırılarda artış



Resmi istatistiklere göre, İngiltere'de, son aylarda gerçekleşen terör saldırılarının ardından Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarında artış yaşandı.



Londra Belediyesinin verilerine göre de bu yılın ilk 6 ayında kentte günde ortalama 3,5 İslamofobik nefret suçu işlenirken, 3 Haziran'da Londra Köprüsü'nde yaşanan araçlı ve bıçaklı saldırının ardından bu rakam 20'ye çıktı.



Ülkede son dönemde yaşanan en kanlı İslamofobik saldırı, 19 Haziran'da Londra'nın Finsbury Park semtinde meydana gelmişti. Beyaz bir İngiliz, kullandığı minibüsü teravihden çıkan cemaatin üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.