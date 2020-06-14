Londra'da Irkçılık Karşıtlarıyla Aşırı Sağcılar Arasında Gerilim
İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteriler Cumartesi günü de devam ederken, aşırı sağcı gruplar da protestocuların hedef aldıkları, sömürgecilik tarihini yansıtan heykel ve sembolleri korumak için Londra'da meydanlardaydı.
14.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:46
İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteriler Cumartesi günü de devam ederken, aşırı sağcı gruplar da protestocuların hedef aldıkları, sömürgecilik tarihini yansıtan heykel ve sembolleri korumak için Londra'da meydanlardaydı. Gergin anların yaşandığı başkentte, iki grup arasında kavga çıktı
Kaynak: DailyMotion.com