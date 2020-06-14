Londra'da Irkçılık Karşıtlarıyla Aşırı Sağcılar Arasında Gerilim İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteriler Cumartesi günü de devam ederken, aşırı sağcı gruplar da protestocuların hedef aldıkları, sömürgecilik tarihini yansıtan heykel ve sembolleri korumak için Londra'da meydanlardaydı.

İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösteriler Cumartesi günü de devam ederken, aşırı sağcı gruplar da protestocuların hedef aldıkları, sömürgecilik tarihini yansıtan heykel ve sembolleri korumak için Londra'da meydanlardaydı. Gergin anların yaşandığı başkentte, iki grup arasında kavga çıktı Kaynak: DailyMotion.com